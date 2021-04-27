Ряду старых зданий Алматы вернут первоначальный облик

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Оцифруйте старые фото Алматы – они вам пригодятся!
Строить в историческом центре теперь будут по схеме, предложенной акимом Бакытжаном Сагинтаевым на встрече "Алматинский диалог 2.0" - "вот вам фотографии - фасад верните, этажность соблюдайте", передает zakon.kz.
Благодаря "Новым правилам формирования архитектурного облика…" центр Алматы вновь обретет неповторимое очарование, о котором "вздыхают" жители нашего города.
Алматинцы ждут, когда будет восстановлено здание Союза архитекторов Казахстана.
На свои места вернуться еще несколько знаковых городских объектов.
Восстановление зданий – дело будущего, а вот восстанавливать исторический облик домов в Золотом квадрате начали еще в прошлом году.
По информации Управления городского планирования и урбанистики Алматы, 69 зданий мегаполиса уже обрели первоначальный вид. Еще 50 преобразятся в этом году.
Реконструкция, вызвавшая теплые отзывы горожан, финансируется из бюджета районного акимата.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!