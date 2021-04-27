Ряду старых зданий Алматы вернут первоначальный облик

Оцифруйте старые фото Алматы – они вам пригодятся!

Строить в историческом центре теперь будут по схеме, предложенной акимом Бакытжаном Сагинтаевым на встрече "Алматинский диалог 2.0" - "вот вам фотографии - фасад верните, этажность соблюдайте", передает zakon.kz.

Благодаря "Новым правилам формирования архитектурного облика…" центр Алматы вновь обретет неповторимое очарование, о котором "вздыхают" жители нашего города.

Алматинцы ждут, когда будет восстановлено здание Союза архитекторов Казахстана.

На свои места вернуться еще несколько знаковых городских объектов.

Восстановление зданий – дело будущего, а вот восстанавливать исторический облик домов в Золотом квадрате начали еще в прошлом году.

По информации Управления городского планирования и урбанистики Алматы, 69 зданий мегаполиса уже обрели первоначальный вид. Еще 50 преобразятся в этом году.

Реконструкция, вызвавшая теплые отзывы горожан, финансируется из бюджета районного акимата.

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