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Президент получил второй компонент вакцины "Спутник V"

Фото: facebook.com/Берік Уәли 27 апреля 2021, 19:44

Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня получил второй компонент вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

После прививки Президент чувствует себя хорошо и продолжает активную деятельность в соответствии с графиком. Касым-Жомарт Кемелевич считает важным не снижать темпы вакцинации в Казахстане. По его глубокому убеждению, это единственная возможность победить COVID-19, снять все ограничения и вернуться к обычной жизни, - написал он на своей странице в Facebook.

Первый компонент "Спутника V" глава государства получил 6 апреля.

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