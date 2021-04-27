Трое человек отравились, спустившись в люк на АЗС

Все находятся в больнице.

Неприятностью закончился для трех человек спуск в люк на одной из АЗС в Алматы, передает zakon.kz.

ЧП произошло на АЗС “Газпромнефть” по ВОАД, не доезжая Толе би. Со слов очевидцев, работники коммунальных служб приехали сверить счетчики, спустились в люк на территории АЗС.

Вначале в люк спустился один рабочий, но его пребывание в люке затянулось. Выяснять причины отправился в люк второй работник, но история повторилась и третий также спустился в люк и не вернулся.

В итоге силами ДЧС все трое были спасены, выяснилось, что они отравились газами в люке, но все они живы. Всех госпитализировали.

Мы ждем официальный комментарий от ДЧС Алматы.

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