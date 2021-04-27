Объектам общепита и кинотеатрам разрешили работать в Туркестанской области

Соответствующее постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главного государственного санитарного врача Туркестанской области Аскар Искаков подписал постановление "Об утверждении ограничительных мер субъектов, участвующих в проекте Ashyq в Туркестанской области", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, объектам общественного питания (в помещении) разрешено работать с 07:00 до 24:00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, боулинг-центрам - с 12:00 до 24:00 при заполняемости не более 50%.

Также сообщается, что объектам культуры (репетиция) разрешено работать до 30 человек, театрам, кинотеатрам, концертным залам - при заполняемости не более 30%.

Вместе с тем разрешены межобластные нерегулярные (туристические) перевозки при заполняемости на 75%, но не более 15 человек.

Кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20%.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.

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