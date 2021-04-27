Установку блокпостов объяснили санврачи ЗКО

Кроме этого, на территории области сохраняется ограничение передвижения.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что режимы и сроки блокпостов будут пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации, передает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Эпидситуация в регионе остается нестабильной. С начала пандемии у нас зарегистрировано более 18 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество заболевших регистрируется в областном центре, в районе Байтерек и в Бурлинском районе. С 20 марта ЗКО находится в "красной" зоне. Рост заболеваемости у нас не спадает и оперативный штаб принял решение об усилении карантинных мер. По периметру в Уральске и в районах, которые находятся в "красной" зоне, будут установлены блокпосты. Нурлыбек Мустаев

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По его словам, функционировать блокпосты будут с 1 мая с 00:00.

Пересекать их может проходить лишь определенный круг людей, предоставив справки с места работы. А те, кто направляется в аэропорт, на автовокзал или на железнодорожный вокзал, должны предоставлять билеты. Режимы и сроки блокпостов будут пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. При стабилизации блокпосты будут убираться, при ухудшении - ужесточатся, - уточнил замглавы ДСЭК ЗКО.

Он отметил, что вопрос с блокпостами обсуждался долго.

Они направлены на прерывание цепочки распространения болезни. Весной население начинает активно перемещаться, мы не хотим возвращаться к прошлогоднему сценарию. Сейчас больницы заполнены на 60%, при увеличении количества заболевших их некуда будет класть, - пояснил Мустаев.

Кроме этого, на территории области сохраняется ограничение передвижения: с 00:00 до 06:00 людям нельзя передвигаться ни на личном транспорте, ни пешком.

По данным пресс-службы акима Уральска, блокпосты будут расположены в следующих местах:

- трасса Самара-Шымкент, рядом с комплексом "Акжол", на границе с Теректинским районом;

- пост в районе нового моста;

- пересечение улиц Жангир хана и Айткулова;

- пересечение саратовской трассы и ул. Айткулова;

- пост на выезд со стороны с. Белес в ПДП-1;

- трасса Самара-Шымкент, рядом с постом на выезде в город Самара;

- желаевская трасса, рядом с поворотом на комплекс "Русские бани".

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