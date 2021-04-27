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Жесткое нападение на женщину в Актобе попало на видео

Фото: скриншот 27 апреля 2021, 21:19

Начато досудебное расследование.

В Актобе неизвестный мужчина напал на женщину, сообщает zakon.kz.

Инцидент попал на видео, которое разместили в Instagram-паблике zello_atyrau_06.

По данному факту проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого лица и на его задержание. Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". пресс-служба ДП Актюбинской области

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