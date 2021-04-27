Карантин ужесточат в Таразе с 30 апреля

Соответствующее постановление подписал санврач Жамбылской области.

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев подписал постановление об ужесточении карантина в Таразе, сообщает zakon.kz.

Решение об ужесточении карантина принято из-за перехода Тараза в "красную" зону.

Акиму Тараза, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города главсанврач поручил обеспечить:

запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

соблюдать требования по ношению масок в общественных помещениях, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

перевод не менее 80% сотрудников офисов и организаций на дистанционную форму работы, в очном режиме не более 20%, с возможностью максимального сокращения рабочего времени;

организацию работы ЦОНов, отделы занятости и социальных программ и их подразделений акимата Тараза, банков, отделений АО "Казпочта" с ограничением по времени с 09:00 до 18:00, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, оказание услуг населению сотрудниками в одноразовых перчатках и медицинских или тканевых масках;

разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров при заполняемости группы – не более 15 человек, по предварительной записи, с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

разрешение деятельности супермаркетов, гипермаркетов с 07:00 до 23:00, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

разрешение работы общественного транспорта с заполняемостью по количеству посадочных мест, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; посадка на транспорт допускается лишь при использовании средств индивидуальной защиты (масок); увеличение количества автобусов в часы пик; обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке с открытием всех дверей;

запрещение деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп (деятельность дежурных групп детских дошкольных учреждений допускается при соблюдении комплектации групп не более 15 человек);

разрешение деятельности объектов общественного питания в помещении при заполняемости до 50%, не более 30 посадочных мест, с одновременным нахождением посетителей согласно числу посадочных мест, с соблюдением дистанции не менее 2 м между крайними местами соседних столов с 09:00 до 20:00 без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных и других мероприятий с возможным массовым скоплением людей;

разрешение деятельности объектов общественного питания и фудкортов (только на доставку и на вынос) с 08:00 до 05:00, с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

приостановление в воскресенье работы непродовольственных и продовольственных открытых рынков;

приостановление в субботу и воскресенье работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей, в том числе расположенных в нем объектов, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек находящихся в них;

приостановление в субботу и воскресенье работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров.

разрешение деятельности непродуктовых магазинов (отдельно стоящих) площадью до 2000 кв.м., с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, оказывающих косметологические услуги по предварительной записи, с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

запрет деятельности объектов культуры (репетиция); театров, кинотеатров, концертных залов;

разрешается деятельность религиозных объектов (мечетей, церквей, соборов, синагоги и др.) без проведения коллективных мероприятий;

запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, банкетные залы, бильярд, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие);

запрет деятельности городских нерегулярных (туристических) перевозок;

запрет на движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов);

перевод обучения 1-8,10 классов общеобразовательных школ в традиционном формате на обучение в онлайн-формате;

обучение в комбинированном формате в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс – 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 30 апреля 2021 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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