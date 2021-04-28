Мусорный полигон горит под Карагандой: в селе объявили ЧС техногенного характера

В местном акимате пояснили, что это повторное возгорание.

В селе Доскей Карагандинской области объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера, передает zakon.kz.

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По данным "Хабар 24", это связано с тем, что в 6 км от населенного пункта горит мусорный полигон.

В местном акимате пояснили, что это повторное возгорание.

Как сообщили в ДЧС, в начале месяца полигон горел больше недели. Площадь возгорания составила 1200 кв. м, высота мусора достигала 3 м. Тушение осложнялось большим количеством горючих материалов. 25 апреля полигон загорелся вновь и до сих пор тлеет. По факту происшествия ведется следствие. Правоохранители не исключают версию поджога.

По словам акима села Доскей Ерболата Токмырза, в данный момент ситуация стабильная, угрозы жизни людей и окружающей среде нет.

Угрозы распространения нет, - добавил он.

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