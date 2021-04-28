"Головкин хочет спокойно завершить карьеру". Эксперт раскрыл план GGG

По его мнению, "вряд ли переговоры 39-летнего Головкина и 35-летнего Мураты будут идти долго".

Бой Геннадия Головкина против японца Риоты Мураты может стать последним в профессиональной карьере казахстанца. Такое мнение высказал журналист ESPN Бернардо Пилатти, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

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Вряд ли переговоры 39-летнего Головкина и 35-летнего Мураты будут идти долго. Бернардо Пилатти

По его мнению, "Геннадий просто хочет заработать за этот бой много денег и спокойно завершить карьеру".

Поэтому этот поединок точно выглядит как прощание - иначе для чего еще его планировать аж за восемь месяцев? - сказал эксперт.

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Бой GGG против японского боксера Риоты Мураты запланирован на 31 декабря. Головкин является обладателем титулов IBF и IBO, а его сопернику принадлежит пояс WBA Super.

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