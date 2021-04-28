Названы опасные функции Android

Сохранение данных карты в браузерах может привести к хищению средств с банковских счетов.

Эксперты назвали опасные функции операционной системы Android, передает zakon.kz.

По данным "Профиль", сохранение данных карты в браузерах может привести к хищению средств с банковских счетов.

В ОС Android есть функция, благодаря которой не надо каждый раз вводить данные карты.

Как сообщили эксперты Hi-Tech Mail.ru, прецеденты хищения средств благодаря автосохранению реквизитов в браузере уже случались.

Отмечается, что специалисты рекомендуют пользователям Android отключить эту функцию.

Как отключить функцию автозаполнение платежных данных в браузере

По словам экспертов, это можно сделать в настройках браузера. К примеру, для Chrome путь таков: необходимо в разделе "способы оплаты" отключить опцию "сохранять и автоматически подставлять платежные данные".

Также специалисты рекомендуют отключить функцию проверки сайтами сохраненных способов оплаты.

Как отключить функцию проверки сайтами сохраненных способов оплаты

Для этого необходимо перейти в раздел "конфиденциальность и безопасность" и отключить опцию "доступ к способам оплаты".

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