Названы опасные функции Android

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Сохранение данных карты в браузерах может привести к хищению средств с банковских счетов.
Эксперты назвали опасные функции операционной системы Android, передает zakon.kz.
По данным "Профиль", сохранение данных карты в браузерах может привести к хищению средств с банковских счетов.
В ОС Android есть функция, благодаря которой не надо каждый раз вводить данные карты.
Как сообщили эксперты Hi-Tech Mail.ru, прецеденты хищения средств благодаря автосохранению реквизитов в браузере уже случались.
Отмечается, что специалисты рекомендуют пользователям Android отключить эту функцию.Как отключить функцию автозаполнение платежных данных в браузере
По словам экспертов, это можно сделать в настройках браузера. К примеру, для Chrome путь таков: необходимо в разделе "способы оплаты" отключить опцию "сохранять и автоматически подставлять платежные данные".
Также специалисты рекомендуют отключить функцию проверки сайтами сохраненных способов оплаты.Как отключить функцию проверки сайтами сохраненных способов оплаты
Для этого необходимо перейти в раздел "конфиденциальность и безопасность" и отключить опцию "доступ к способам оплаты".
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