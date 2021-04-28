Ребенок лишился пальца на горке в Нур-Султане: начато расследование

Горка на игровой площадке, где пострадал маленький Николай, – единственная в округе.

Четырехлетний мальчик лишился пальца на руке при катании на горке во дворе. По данному факту начато расследование, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Стою здесь, рывок. Он катится, сильно толкнуло и показывает палец. Я палец в рот, чувствую – косточка. Начал кричать: помогите. Побежал, спросил бинты. На велосипеде был. Жильци побежали, я в панике подумал: быстрее домой доеду. Попросил всех "скорую" вызвать. Поехал домой. Уже дома обмыл рану. Увидел, что пальца нет. отец пострадавшего мальчика Станислав Иванов

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Горка на игровой площадке, где пострадал маленький Николай, – единственная в округе.

Железная, советская, страшная. И горки там, и каруселька такая – не пойми какая. Краску привозили сами, тут красили. И горка – мы побаивались всегда и возмущались. И звонили, и говорили, что нельзя там детям. А дерево от старости по бокам отошло. Ребенок садится и отталкивается. И вот, пожалуйста. жительница Нур-Султана Татьяна Андреева

Как сообщается, данная детская площадка простояла 10 лет, но после инцидента ее снесли.

Транспорта нагнали в 12 ночи, грузили, пилили, выдирали все живьем. Хотя не должны были они это делать, должно же пройти какое-то расследование. Татьяна Андреева

В Департаменте полиции Нур-Султана обещали провести расследование инцидента.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 306 ч.1 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К ответственности подлежит специальный субъект. В рамках досудебного расследования данные лица установлены, проводятся следственные действия. начальник отдела ювенальной полиции ДП Нур-Султана Нэлля Дощанова

В акимате района Байконур не смогли ответить на вопрос, кто должен следить за состоянием детских площадок, зато предупредили родителей о необходимости быть бдительнее.

С наступлением теплых дней все больше детей выходят играть на улицу. Просим родителей быть бдительными. главный инспектор аппарата акима района Байконур Бекзат Махин

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