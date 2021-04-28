Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Опубликована статистика по заболевшим COVID-19 в Казахстане

Фото: Профиль 28 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 2499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 314 082 случая, из них:

  • в городе Алматы – 52449 (+698),
  • в городе Нур-Султан – 43978 (+439),
  • в ВКО – 24653 (+78),
  • в Карагандинской области – 22842 (+256),
  • в Атырауской области – 21673 (+98),
  • в Алматинской области – 20759 (+268),
  • в Павлодарской области – 20415 (+103),
  • в ЗКО – 18877 (+173),
  • в Акмолинской области – 18006 (+139),
  • в Костанайской области – 14658 (+25),
  • в СКО – 13912 (+29),
  • в городе Шымкенте – 9112 (+90),
  • в Актюбинской области – 8856 (+83),
  • в Жамбылской области – 7658 (+69),
  • в Мангистауской области – 5556 (+55),
  • в Туркестанской области – 5328 (+22),
  • в Кызылординской области – 5350 (+57).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 214,
  • в городе Алматы - 760,
  • в городе Шымкенте - 40,
  • в Акмолинской области - 107,
  • в Актюбинской области - 247,
  • в Алматинской области - 164,
  • в Атырауской области - 104,
  • в ВКО - 60,
  • в Жамбылской области - 182,
  • в ЗКО - 50,
  • в Карагандинской области - 202,
  • в Костанайской области - 132,
  • в Кызылординской области - 13,
  • в Мангистауской области - 87,
  • в Павлодарской области - 65,
  • в СКО - 43,
  • в Туркестанской области - 29.

Всего в стране выздоровели 268 439 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В Mеге проверят крепления всех конструкций после падения статуи на ребенка
Алматинские кладбища будут закрыты