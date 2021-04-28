Опубликована статистика по заболевшим COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 314 082 случая, из них:⠀

в городе Алматы – 52449 (+698),

в городе Нур-Султан – 43978 (+439),

в ВКО – 24653 (+78),

в Карагандинской области – 22842 (+256),

в Атырауской области – 21673 (+98),

в Алматинской области – 20759 (+268),

в Павлодарской области – 20415 (+103),

в ЗКО – 18877 (+173),

в Акмолинской области – 18006 (+139),

в Костанайской области – 14658 (+25),

в СКО – 13912 (+29),

в городе Шымкенте – 9112 (+90),

в Актюбинской области – 8856 (+83),

в Жамбылской области – 7658 (+69),

в Мангистауской области – 5556 (+55),

в Туркестанской области – 5328 (+22),

в Кызылординской области – 5350 (+57).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 214,

в городе Алматы - 760,

в городе Шымкенте - 40,

в Акмолинской области - 107,

в Актюбинской области - 247,

в Алматинской области - 164,

в Атырауской области - 104,

в ВКО - 60,

в Жамбылской области - 182,

в ЗКО - 50,

в Карагандинской области - 202,

в Костанайской области - 132,

в Кызылординской области - 13,

в Мангистауской области - 87,

в Павлодарской области - 65,

в СКО - 43,

в Туркестанской области - 29.

Всего в стране выздоровели 268 439 человек от COVID-19

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