Опубликована статистика по заболевшим COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 314 082 случая, из них:⠀
- в городе Алматы – 52449 (+698),
- в городе Нур-Султан – 43978 (+439),
- в ВКО – 24653 (+78),
- в Карагандинской области – 22842 (+256),
- в Атырауской области – 21673 (+98),
- в Алматинской области – 20759 (+268),
- в Павлодарской области – 20415 (+103),
- в ЗКО – 18877 (+173),
- в Акмолинской области – 18006 (+139),
- в Костанайской области – 14658 (+25),
- в СКО – 13912 (+29),
- в городе Шымкенте – 9112 (+90),
- в Актюбинской области – 8856 (+83),
- в Жамбылской области – 7658 (+69),
- в Мангистауской области – 5556 (+55),
- в Туркестанской области – 5328 (+22),
- в Кызылординской области – 5350 (+57).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 214,
- в городе Алматы - 760,
- в городе Шымкенте - 40,
- в Акмолинской области - 107,
- в Актюбинской области - 247,
- в Алматинской области - 164,
- в Атырауской области - 104,
- в ВКО - 60,
- в Жамбылской области - 182,
- в ЗКО - 50,
- в Карагандинской области - 202,
- в Костанайской области - 132,
- в Кызылординской области - 13,
- в Мангистауской области - 87,
- в Павлодарской области - 65,
- в СКО - 43,
- в Туркестанской области - 29.
Всего в стране выздоровели 268 439 человек от COVID-19
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