Без вести пропавшую "Мисс Кызылорда" нашли в Таразе

Девушка сама вышла на связь.

Утром 28 апреля без вести пропавшая финалистка конкурса красоты "Мисс Казахстан – 2019" и "Мисс Кызылорда – 2017" Гульнур Нуртазина объявилась живой и невредимой, сообщает zakon.kz.

Заявление от подруги без вести пропавшей поступило минувшей ночью в Управление полиции Алатауского района.

Как установлено, девушка накануне, не предупредив никого, выехала в город Тараз. Она вышла на связь. Жива и невредима, - говорится в сообщении Департамент полиции города Алматы.

Ранее в соцсетях появилась информация о пропаже "Мисс Кызылорда – 2017" Гульнур Нуртазиной.

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