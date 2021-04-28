Число заболевших пневмонией казахстанцев продолжает расти

На 28 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 486 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 апреля, сообщает zakon.kz.

На 28 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 486 человек (42 022 КВИ+ и 464 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 705 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 781 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 770 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента;• на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.

За сутки 22 казахстанца скончались от коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрирован 3621 случай с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 26 апреля 2021 года зарегистрировано 156 новых случаев заболевания, 4 случаев с летальным исходом. Выздоровели 87 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 52 627, случаев с летальным исходом - 786, всего выздоровели – 51 377 человек.

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