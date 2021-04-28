Зрителям должны сообщать об использовании фонограмм на концертах. Правила

Информирование зрителя об использовании фонограмм осуществляется до запуска продажи билетов на массовые мероприятия.

Министр культуры и спорта РК своим приказом от 20 апреля 2021 года утвердил Правила информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений, передает zakon.kz.

Согласно правилам, организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители культурно-массовых мероприятий должны информировать зрителей об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений.

Информация об использовании фонограмм размещается на объектах наружной (визуальной) рекламы и других печатных продукциях соответствующей информации, в том числе находящихся и размещенных непосредственно в местах продажи билетов, а также в средствах массовой информации.

При этом объем такой информации должен составлять не менее 20% от общего размера площади информации и указывается на казахском, русском, а при необходимости и на других языках, - говорится в документе.

Размер шрифта информации в тексте сообщений составляет не менее половины размера шрифта, используемого в афишах и прочих объявлениях о концерте или другом мероприятии.

При этом не допускается применение способов снижения восприятия информации, используя при этом светлые либо темные тона шрифтов, чем основной фон и иных способов.

В информации о проведении массовых мероприятий, передаваемой на теле-, радиоканалах, продолжительность звукового информирования об использовании фонограмм составляет не менее 5 секунд в начале или конце сообщения. Громкость сообщения об использовании фонограмм на телевидении и радио не должна быть ниже громкости самого сообщения о проведении массовых мероприятий.

В случае если продолжительность звукового сообщения о проведении массовых мероприятиях, в том числе передаваемого на теле-, радиоканалах, во время которого исполняются музыкальные произведения с использованием фонограмм, не превышает 15 секунд, допускается информирование путем произнесения слов "используется фонограмма" или нанесения текста аналогичного содержания в начале или конце звукового информирования на телеканалах.

При звуковом сообщении, в том числе передаваемом на теле-, радиоканалах, не допускается искажение передаваемой информации об использовании фонограмм иными звуками и применение иных способов снижения слышимости или различимости информации.

Как отмечается, информирование зрителя об использовании фонограмм осуществляется до запуска продажи билетов на массовые мероприятия.

Вместе с тем указывается, что использование фонограмм при исполнении музыкальных произведений не допускается в случае неинформирования зрителя об этом.

Приказ вводится в действие с 7 мая 2021 года.

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