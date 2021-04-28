"Красная" зона пополнилась еще одним регионом

Три региона расположились в "зеленой" зоне.

Шымкент снова вернулся в "красную" зону по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах.

Ситуация на 28 апреля выглядит следующим образом: - В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области. ⠀- В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская области.⠀- В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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