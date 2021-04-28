За экстремальную езду водитель арестован на пять суток в Алматы

Также он заплатит штраф 155 тысяч тенге.

Водитель, выехавший на полосу встречного движения в Алматы, арестован на пять суток, сообщает zakon.kz.

Также он оштрафован на 155 тысяч тенге.

В социальных сетях появилось видео, как водитель нарушает ПДД. Полицейскими был установлен мужчина. Им оказался 24-летний гражданин Т., житель Алматинской области.

На кадрах, заснятых пассажиром правонарушителя, все наглядно представлено. Однозначно, такое поведение на дороге не допустимо. Это не просто нарушение ПДД, это отсутствие гражданского самосознания и незрелая легкомысленность. Кроме выезда на полосу встречного движения по оживленной улице, как установлено, этот злоумышленник пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора, у него отсутствовал страховой полис, окна авто были тонированы, он создал аварийную ситуацию и управлял авто, снятым с учета. Кроме того, в действиях водителя усматривается мелкое хулиганство. По решению СМАС города Алматы правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Ему также выписано 11 адмпротоколов со штрафами на общую сумму 155 тысяч тенге, – сказал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

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