В Алматы перекроют улицу из-за ремонта газовых сетей

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Проезд будет закрыт с 8:00 до 20:00 часов 28 апреля.
В Алматы в Наурызбайском районе 28 апреля будет перекрыт сквозной проезд по улице Кунаева от ул.Грозы до ул. Ашимова, передает zakon.kz.
По информации Управления городской мобильности, проезд будет закрыт с 8:00 до 20:00 часов в связи с переносом газовых сетей, попадающих под участок реконструкции ул.Алматинская.
Трафик одностороннего движения планируется перевести на ул.Исмета Кенесбаева. Просим прощение за временные неудобства, - говорится в сообщении.
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