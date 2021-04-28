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В Алматы перекроют улицу из-за ремонта газовых сетей

Фото: Управление городской м... 28 апреля 2021, 10:34

Проезд будет закрыт с 8:00 до 20:00 часов 28 апреля.

В Алматы в Наурызбайском районе 28 апреля будет перекрыт сквозной проезд по улице Кунаева от ул.Грозы до ул. Ашимова, передает zakon.kz.

По информации Управления городской мобильности, проезд будет закрыт с 8:00 до 20:00 часов в связи с переносом газовых сетей, попадающих под участок реконструкции ул.Алматинская.

Трафик одностороннего движения планируется перевести на ул.Исмета Кенесбаева. Просим прощение за временные неудобства, - говорится в сообщении.

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