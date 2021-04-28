Влияет ли прививка от COVID-19 на потенцию и возможность иметь детей

Врач высказалась на эту тему.

В Казахстане полным ходом идет вакцинация против коронавируса. Но в то же время, возникают вопросы о возможных побочных эффектах и, например, влиянии на репродуктивную функцию мужчин и женщин, передает zakon.kz.

Много лет назад в Казахстане пытались ввести вакцинацию против вируса папилломы человека, упорно муссировались слухи на эту тему. Однако страшные прогнозы не сбылись: врачи отмечают, что те девочки, которые получили вакцинацию тогда, живы и здоровы, благополучно рожают деток и счастливо живут. Что касается разговоров о влиянии вакцины против коронавируса на репродуктивную функцию, то на сегодня таких данных нет.

Сколько существует вакцинация, столько людей интересуют вопросы о том, как они в дальнейшем будут жить, какие будут создавать семьи после ее получения. Мы читаем литературу смотрим, как люди ее (вакцину от коронавируса - прим.авт) переносят, вакцина проходит через Минздрав, НЦЭЛС Комитета медицинского и фармконтроля, не просто так с улицы приходит. Отрицательное влияние Спутника или QazCovid на потенцию и возможность иметь детей у мужчин и женщин? Где это доказано? Это разговоры против разговоров. Люди прививаются, чувствуют себя нормально. Более того, видя состав вакцины, я не могу понять, что там может влиять на потенцию. На нее больше влияет наш образ жизни и плохая экология, - сказала врач-педиатр, иммунолог Светлана Постнова.

Альберт Ахметов

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