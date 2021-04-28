Курс доллара продолжает снижаться

Курс доллара снизился на 0,24 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,18 тенге (-0,24), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,2-430,7 тенге, евро – 518-522 тенге, рос. рубль - 5,7-5,78 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 28 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,05%, составив $62,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,08% — до $65,82 за баррель.

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