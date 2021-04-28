"Законы жизни" - премьера серии подкастов о главном

Первым гостем подкаста от zakon.kz стала замруководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова.

Редакция zakon.kz запустила новый формат подачи новостей - серию подкастов на актуальные темы "Законы жизни", гостями которых станут известные и интересные жители Казахстана.

Темой самого первого подкаста стала вакцинация от COVID-19. Ведущий Талгат Байгужинов побеседовал с заместителем руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыковой. Она ответила на интересующие читателей вопросы.

У меня не было температуры и плохого самочувствия после вакцинации, это значит, вакцина не сработала?

- Нет. Это индивидуальные особенности организма - насколько организм воспринял такую иммунную атаку, которая оказывает каждая вакцина.

Многие люди после получения вакцины испытывают общие реакции, такие как головная боль, слабость, подъем температуры, ломота. Хотим сказать, что эти явления указывают на то, что выработка антител идет. Есть такие, у которых поствакцинальный период проходит без осложнений. Но это не говорит о том, что антитела не вырабатываются.

Вакцина вызывает аутизм?

- Вы знаете, на данный вопрос я бы ответила одним предложением. В настоящее время научно-обоснованных данных о том, что эта вакцина вызывает аутизм нет. Я бы не стала говорить или утверждать. Каждое утверждение должно опираться или основываться на чем-либо.

Что будет, если у меня сейчас коронавирусная инфекция, но я об этом не знаю и сделал прививку?

- Даже если человек уже находится в инкубационном периоде, и у него уже есть высокая вероятность заболеть коронавирусом, он ее перенесет в более легкой форме. У него будет симптоматика вся, похожая на коронавирус. Будут все явления, но в более легкой форме.

Полную версию подкаста можно послушать здесь.

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