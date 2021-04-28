Астанчанин сыграл в прятки с полицейскими. Видео 

Подозреваемого арестовали.

В Нур-Султане полицейские задержали грабителя на парковке, сообщает zakon.kz.

В ночное время он напал в подъезде дома по улице Сатпаева на 21-летнюю девушку, зажав рукой рот, отобрал сотовый телефон марки Huawei, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

На крики девушки сбежались соседи, но грабитель успел скрыться. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульной полиции.

Подозреваемый был обнаружен на парковке. Скрываясь от полиции, молодой человек прятался между машинами. В итоге беглеца, который попытался сбежать задержали сотрудники.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". 19-летний подозреваемый арестован, водворен в ИВС. Похищенный телефон изъят и возвращен владелице.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!