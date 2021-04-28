Нигматулин: Зачастую общественный контроль работает эффективнее госорганов

Сегодня на пленарном заседании Мажилис одобрил в первом чтении проект соответствующих законодательных поправок, разработанных депутатами.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что законопроект по вопросам социального предпринимательства расширяет возможности этого направления деятельности, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилис одобрил в первом чтении проект соответствующих законодательных поправок, разработанных депутатами.

Законопроект направлен на содействие в обеспечении занятости социально уязвимых категорий граждан и создание для них равных с другими гражданами возможностей на участие в общественно полезной деятельности, продвижение на рынок товаров (работ, услуг), производимых субъектами социального предпринимательства.

Как отметил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, очень важно, что на законодательном уровне чётко определяется статус социальных предпринимателей.

В законопроекте определены понятие социального предпринимательства, критерии отнесения субъектов бизнеса в этому типу предпринимательства, а также перечень социально уязвимых слоёв населения, которым должен помогать социальный предприниматель или которые должны стоять в штате его предприятия.

Вместе с тем, по словам Нурлана Нигматулина, должен быть жёсткий контроль того, кто будет включён в Реестр социальных предпринимателей, поскольку для его субъектов предусматриваются налоговые льготы и преференции.

В частности, депутаты предлагают в качестве мер государственной поддержки снижение налога на имущество, а также уменьшение налогооблагаемого дохода.

Формированием Реестра субъектов социального предпринимательства будут заниматься региональные комиссии.

При этом Спикер Мажилиса акцентировал внимание на том, что подзаконные акты, необходимые для деятельности таких региональных комиссий, должны носить прямой характер действия, быть ясными и понятными.

Нурлан Нигматулин также подчеркнул важность того, что в состав региональных комиссий предлагается включить представителей общественности.

Лучше местных жителей никто не знает, на самом деле есть "социальная отдача" от деятельности того или иного предпринимателя или нет. Способствует он решению социальных, культурных или экологических вопросов или это просто одна акция, а главная цель - прибыль извлекать. Это будет своеобразный общественный контроль, который, наверное, строже и эффективнее, чем контроль государственных органов, - подчеркнул Председатель Мажилиса.

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