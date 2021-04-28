Депутат раскритиковала приложение "Ashyq"

На сегодняшний день до сих пор не определен статус владельца цифрового продукта и не определено лицо, в ведении которого будет приложение.

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева раскритиковала приложение "Ashyq". В своем депутатском запросе на имя министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина она отметила, что приложение требует тщательной доработки, передает корреспондент zakon.kz.

Итоги двухмесячного пилота "Ashyq" пользователи оценили не так радужно, как отрапортовало министерство, а само приложение не ругал разве что ленивый. Пользователи оставили около 3 тыс. критических отзывов, запросов и жалоб на его работу. Большинство из них сводится к следующим моментам, на которые необходимо обратить внимание разработчиков, прежде чем повсеместно внедрять цифровой продукт, - сообщила мажилисвумен.

По ее словам, вызывает беспокойство и то, что очередное приложение собирает персональные данные казахстанцев - номера телефонов и ИИН.

Неизвестно в каких еще целях персональные данные могут быть использованы в дальнейшем. Например, что будет с собранными данными пользователей после того, как отпадет необходимость использовать приложение. ​Есть сомнения в безопасности самого приложения. По сведениям цифрового министерства, оно еще не прошло соответствующую проверку на информационную безопасность, - добавила Имашева.

Она отметила, что пользователи, уже скачавшие приложение, также сталкиваются с трудностями при регистрации и входе. Кроме того, в приложении практически нет никакой полезной информации, есть только две ссылки "регистрация входа" и "регистрация выхода". Отсутствует перечень объектов, в которые возможен доступ по приложению. Нет возможности проверить свой статус до посещения заведения. Нет ссылки для связи со службой технической поддержки.

Но самое главное, что приложение не отражает реальный статус лица. К примеру, пользователи, имеющие отрицательные результаты ПЦР-теста, отмечаются синим цветом в приложении, в то время как должны быть помечены зеленым. Это свидетельствует о некорректности баз данных, к которым обращается приложение, либо о несвоевременном их обновлении. Такие ошибки сводят на нет смысл пользования приложением. Так же не исключается посещение заведения больным посетителем, статус которого просто не определен правильно, так как лица, никогда не сдававшие ПЦР-тест и даже болеющие бессимптомно, все равно будут помечены синим, - пояснила Снежанна Имашева.

Депутат добавила, что на сегодняшний день до сих пор не определен статус владельца цифрового продукта и не определено лицо, в ведении которого будет приложение. И это тоже вызывает недоверие граждан к подобного рода цифровым нововведениям.

Уважаемый министр, прежде чем предлагать всей стране пользоваться приложением "Ashyq", полагаем, что вам необходимо доработать приложение с учетом замечаний пользователей, а также наладить с ними обратную связь. Обеспечить сохранность персональных данных, вводимых пользователями, и определить лица, ответственные за их несанкционированное использование. Установить условия, порядок владения цифровым продуктом и определить источники финансирования для его дальнейшего функционирования, - заключила она.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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