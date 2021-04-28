Число живущих за чертой бедности выросло в Казахстане

В городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,7%, а в сельской местности - 7,6%.

5,3% казахстанцев в 2020 году имели доходы ниже прожиточного минимума. Это на 1% больше, чем в 2019 году, передает zakon.kz.

Наибольшее количество бедных зарегистрировано в Туркестанской (12,2%), Северо-Казахстанской (6,7%) и Восточно-Казахстанской (6,5%) областях, наименьшее - в городе Нур-Султан (1,5%).

В городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,7%, а в сельской местности - 7,6%. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2020 году наблюдалась в Атырауской (9,8 раза) и Мангистауской (3,2 раза) областях, - пояснили в Бюро национальной статистики.

Глубина бедности в Казахстане, то есть среднее отклонение уровня дохода (потребления) людей, находящихся ниже прожиточного минимума от величины прожиточного минимума. в 2020 году составила 0,8%, а острота бедности, или неравенство среди бедных (степень разброса доходов бедных от их среднего значения) - 0,2%.

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