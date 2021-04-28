Мажилисмен Конуров: Работа по привлечению инвестиций провалена

За прошлый год приток иностранных прямых инвестиций составил 17 млрд долларов.

На пленарном заседании Мажилиса руководитель фракции "Народной партии Казахстана" Айкын Конуров обратился с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны - министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди по вопросу проведения аудита эффективности государственной системы привлечения в страну прямых инвестиций, сообщает zakon.kz.

По словам парламентария, в данной сфере в Казахстане функционирует разветвленная структура ведомств. Два года назад Комитет по инвестициям для усиления работы по привлечению иностранных инвесторов был передан в ведение Министерства иностранных дел. Три года назад была создана компания "Казахинвест", перед которой поставили единственную задачу – содействовать привлечению инвестиций в приоритетные сектора экономики. К этому были подключены и акиматы, и МФЦА, и госхолдинги. Кроме того, объявлялось о создании инвестиционных хабов.

Сейчас в планах – формирование инвестиционного штаба, переговорной команды и т.п., на продвижение инвестиционного имиджа и презентационных мероприятий которых ежегодно в республиканском бюджете закладываются солидные суммы.

Члены фракции "Народной партии Казахстана" считают, что все это должно было сработать в настоящее время, когда экономика остро нуждается в притоке капитала для модернизации промышленности и создания рабочих мест.

Как подчеркнул Айкын Конуров, за прошлый год приток иностранных прямых инвестиций составил 17 миллиардов долларов. Почти половина из них - 8,2 миллиарда долларов была вложена в горнодобывающий сектор, в основном, в добычу нефти, газа и металлических руд. В торговлю инвестировано 2,5 миллиарда долларов, в финансовую сферу – 1 миллиард, в трубопроводы – 900 миллионов. В обрабатывающую промышленность поступило 3,2 миллиарда долларов, но из них львиная доля, 2,5 миллиарда, направлена в металлургию. По всем остальным отраслям промышленности сумма составила менее 700 миллионов долларов. В сельское хозяйство всего Казахстана привлечено лишь 12 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций.

Безусловно, в прошлом году из-за пандемии упали общие объемы инвестиций. Но такая искаженная структура их привлечения была и раньше. В 2019 году доля прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство составила 0,06%, а в обрабатывающую промышленность, за вычетом металлургии – 2,8%, - уточнил депутат.

При этом он отметил, что иностранный капитал видит нашу экономику как место, где выгодно вкладывать в добычу сырья, инфраструктуру для его вывоза и создание торговых объектов, чтобы сбывать нам готовую продукцию.

В связи с этим депутат интересуется, где же наши многочисленные ведомства, ответственные за изменения инвестиционного имиджа, которые отчитываются об общих суммах привлеченных инвестиций? При этом он сообщил, что капиталовложения в нефтегазовый сектор и металлургию успешно идут и без государства.

Руководитель фракции "Народной партии Казахстана" подчеркнул, что, фактически, работа по привлечению прямых иностранных инвестиций в несырьевые отрасли провалена.

Мы любим говорить про общий объем иностранных инвестиций более 220 миллиардов долларов, но нужно думать о другой цифре - об инвестициях, работающих на модернизацию нашей промышленности и сельского хозяйства, создающих рабочие места и закладывающих основы для уверенного экономического развития, - заявил депутат, подчеркнув, что это и должно быть зоной ответственности уполномоченных госорганов и госструктур.

Члены фракции "Народной партии Казахстана" считают, что пора перестать заниматься самообманом. Депутаты призывают провести аудит эффективности государственной системы привлечения инвестиций, сопоставив расходы на нее с реально полученными результатами, исключив капиталовложения, к которым государство не имеет отношения.

Кроме того, необходимо пересмотреть целевые показатели в этой сфере. Конкретно уполномоченные органы должны отвечать за привлечение инвестиций в сектора, связанные с производством продукции с высокой добавленной стоимостью, в агропромышленный комплекс. И отчитываться не о количестве проведенных выставок, зарубежных поездок и подписанных меморандумов, а о реально запущенны проектах, которые должны быть доведены до стадии производства и создания рабочих мест.

Мажилисмены считают также, что для Правительства в целом индикатором должен стать не валовый приток прямых иностранных инвестиций, а капиталовложения в несырьевые сектора. И одним из ключевых критериев оценки деятельности акимов должно стать системное увеличение несырьевой части валового регионального продукта.

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