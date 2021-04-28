В Костанайской области до 2025 года будет построено 13 новых школ 

За последние два года в области проведено 267 капитальных ремонтов объектов образования.

В Костанайской области построят 13 новых школ. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии управления образования под председательством главы региона Архимеда Мухамбетова, сообщает zakon.kz.

Доступное и качественное образование является главной задачей для всех уровней. Для школ сейчас главная задача - обеспечить качество знаний, ликвидировать неминуемые пробелы в условиях дистанционного обучения.

На заседании руководитель областного управления образования Зауре Байменова озвучила ряд приоритетных вопросов, стоящих перед системой образования. Прежде всего, это расширение сети организаций образования с государственным языком обучения. Важно не только открывать группы и классы с государственным языком, но и сохранять преемственность обучения от школы до колледжа, проводить разъяснительную работу с родителями.

Рассмотрен и вопрос приведения 97 сельских школ к гарантированному нормативу сети школ. При принятии решения по данным школам будут учитываться все факторы: перспективность села, возможность увеличения контингента, кадровый вопрос, создание условий для проживания педагогов.

Не остались без внимания и вопросы строительства школ и капитальных ремонтов объектов образования.

Так, до 2025 года в области планируется строительство 13 новых школ, - отметила Зауре Байменов. - Выделены также значительные средства на проведение ремонтов в 46 объектах образования на сумму 4 млрд тенге, из которых 10 капитальных на сумму 3,2 млрд тенге.

Всего за последние два года в области проведено 267 капитальных и текущих ремонтов объектов образования.

Председатель совета директоров технического и профессионального образования Серикбай Кадыров отметил значение материально-технической базы как кластера успешности в развитии системы технического и профессионального образования.

Сегодня основное требование организаций технического и профессионального образования (ТиПО) – это подготовка квалифицированного, конкурентоспособного специалиста, эффективно применяющие технику, технологию и продукцию новых поколений.

В прошлом году современным оборудованием оснащены 3 колледжа на сумму 969,9 млн тенге. В текущем году планируется модернизировать материально-техническую базу еще 7 колледжей на сумму 1 969,5 млн тг.

По итогам заседания аким области Архимед Мухамбетов поручил принять меры по приведению школ в соответствие с гарантированным государственным нормативом сети организаций образования. Также он подчеркнул важность задач, стоящих перед сферой образования, необходимость своевременного и качественного выполнения всех поручений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!