Казахстан на три дня закроет границу с Китаем

Это связано с праздниками в Казахстане.

Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать 1, 7 и 9 мая, передает zakon.kz.

В связи с праздничными днями в Республике Казахстан, на основании Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую границу автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы", "Достык", "Бахты" не будут функционировать 1, 7 и 9 мая 2021 года, - говорится в сообщении Комитета национальной безопасности.

Сейчас на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска ("Достык" и "Алтынколь") и 3 автомобильных ("Нур Жолы", "Достык", "Бахты"). Из-за карантина через них осуществляется пропуск только грузов и товаров.

В КНБ отметили, что сообщают об этом для того, чтобы водители грузовых транспортов корректировали маршруты через указанные пункты пропуска.

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