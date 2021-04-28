Ставки вознаграждения авторам и экспертам литературы установили в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Приказ вводится в действие с 8 мая 2021 года.
Приказом министра культуры и спорта РК от 22 апреля 2021 года установлены ставки вознаграждения авторам за приобретение на определенный срок имущественных прав на общественно значимую литературу, а также экспертам за представление экспертного заключения, передает zakon.kz.
Так, ставки вознаграждения авторам за приобретение на определенный срок имущественных прав на общественно значимую литературу установлены в размере 6 минимальных зарплат (МЗП) за 1 авторский лист. МЗП с 1 января 2021 года составляет 42 500 тенге. Таким образом, авторы получат вознаграждение в 255 тысяч тенге за авторский лист.
В частности, это касается:
Также установлены ставки вознаграждения экспертам за представление экспертного заключения. Они составят 2 месячных расчетных показателя за 1 авторский лист – 5 834 тенге за лист. 1 МРП в 2021 году составляет 2 917 тенге.
Согласно приказу, объем литературы измеряется в авторских листах, который равен: проза - 40 000 знакам, поэзия - 700 стихотворным строкам. Объем фотоальбома, изоальбома и книги-альбома измеряется в авторских листах, который равен 3000 квадратным сантиметрам площади изображения иллюстрационного и изобразительного материала.
Приказ вводится в действие с 8 мая 2021 года.
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