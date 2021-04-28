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Актюбинец, жестоко избивший женщину, ничего не помнит

Фото: pixabay.com 28 апреля 2021, 13:45

В тот день он был пьян.

В Актобе полицейские задержали подозреваемого в избиении женщины в подъезде, сообщает zakon.kz.

26 апреля неизвестный мужчина напал на женщину в подъезде, ударил ее и убежал.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина. Он пояснил, что в тот день находился в алкогольном опьянении и ничего не помнит.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.1 УК РК "Хулиганство".

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