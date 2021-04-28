Почетный консул Казахстана погиб в ДТП в Турции

Во время пандемии он помогал студентам.

Почетный консул Казахстана в Турции Халил Улуер погиб в ДТП вместе со своей супругой Фатмой, передает zakon.kz.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы на странице в Facebook.

По его словам, Халил Улуер был успешным бизнесменом.

Он был не только патриотом своей страны, но и настоящим другом казахского народа. Он был почитателем Тюркского мира. Он был успешным бизнесменом, который с гордостью поднимал казахстанский флаг в Турции. Во время пандемии он помогал студентам, а также участвовал в отправке гуманитарной помощи из Турции в Казахстан, – написал Сапарбекулы.

Кроме того, Халил Улуер постоянно проводил встречи и переговоры для привлечения инвестиций.

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