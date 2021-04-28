Умер один из последних ветеранов войны в Атырауской области

В этом году ему исполнилось бы 95 лет.

28 апреля не стало одного из последних ветеранов Великой Отечественной войны Атырауской области. Совсем немного не дожил до 76-летия Победы Тураш Коптлеуов, передает zakon.kz.

Тураш Коптилеуов родом из Жылыойского района. Попал на фронт в 1944-ом году. Воевал в составе 375-го полка Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями "За мужество", "За отвагу", "За победу над Германией" и.т.д. Домой вернулся только в 1950 году, пишет ATPress.

После приезда домой он стал одним из первых буровых мастеров "Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции".

В этом году ему исполнилось бы 95 лет.

На сегодняшний день в Атырауской области осталось всего два ветерана ВОВ. Это Айдын Айбаров и Закария Султанов.

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