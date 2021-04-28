Что известно о состоянии пострадавших на АЗС в Алматы

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Все трое находятся в реанимации.
Рабочие, отравившиеся на АЗС в Алматы, находятся в реанимации, сообщает zakon.kz.
По данным пресс-службы управления здравоохранения Алматинской области, их состояние тяжелое.
27 апреля в реанимационное отделение АМКБ были доставлены три человека без сознания, с признаками отравления метаном в АЗС. В данное время все трое находятся в реанимации, в сознании. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, - отметили в ведомстве.
ЧП произошло на АЗС по ВОАД, не доезжая Толе би. Со слов очевидцев, работники коммунальных служб приехали сверить счетчики, спустились в люк на территории АЗС.
Вначале в люк спустился один рабочий, но его пребывание в люке затянулось. Выяснять причины отправился в люк второй работник, но история повторилась и третий также спустился в люк и не вернулся.
В итоге силами ДЧС все трое были спасены, выяснилось, что они отравились газами в люке, но все они живы. Всех госпитализировали.
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