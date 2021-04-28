Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Нур-Султане началась 29 сессия АНК с участием Елбасы и Токаева

Фото: news.myseldon.com 28 апреля 2021, 15:01

Нынешнее заседание имеет повестку "30 лет единства, мира и согласия".

В Нур-Султане началась XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент zakon.kz.

Участие в заседании принимают Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также члены Ассамблеи народа Казахстана в столице и регионах страны.

Заседание имеет повестку "30 лет единства, мира и согласия".

25 марта сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Форум транслируют из Назарбаев центра с подключением регионов посредством онлайн-связи. Для СМИ организован пресс-центр в Казмедиа Орталыгы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В Индии крематории переполнены, тела сжигают прямо на улице
Посудомойщица и «Мисс Кызылорда – 2017» нашлась в Таразе