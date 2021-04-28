С начала года 834 казахстанца совершили суицид

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Всего за три месяца 2021 года в стране зарегистрировали 1083 попытки самоубийства.
За три месяца 2021 года 834 казахстанца совершили самоубийство. Большинство из них – мужчины. Об этом говорится в отчете Комитета по правовой статистике и специальным учетам, передает zakon.kz.
Всего с января по март 2021 года суицид совершили 834 казахстанца.
В глобальном масштабе мужчины больше склонны совершать самоубийства. Казахстан не исключение из правил. 659 из тех, кто убил себя - представители мужского пола. Большинству из этих мужчин было от 35 лет до 44 (141). Большинству женщин, совершивших суицид, было от 45 до 54 лет (31 случай).В каких состояниях они совершили суициды
Всего за три месяца 2021 года в стране зарегистрировали 1083 попытки самоубийства. 711 из них это представители мужского пола.
В аналогичный период прошлого года суицидов было чуть меньше - 749 случаев. Большинство тех, кто совершил самоубийство в прошлом году были мужчинами (589 человек).
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