"Вот так мы платим". Стадо коров на платной трассе сняли на видео

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Скорость движения потока было минимальным.
Очевидцы сняли на видео стадо коров на платном участке трассы Алматы-Хоргос, передает zakon.kz.
Видеозапись опубликовали в Facebook.
На кадрах видно, как чабан гонит скотину по трассе. Немного вдали виднеется еще одно стадо. Скорость движения потока была минимальной.
Вот так вот мы платим за скоростной проезд. Люда, дави говядину!, - шутит автор видео.
Редакция обратилась за комментарием в Казавтожол и ДП Алматинской области.
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