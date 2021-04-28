"Вот так мы платим". Стадо коров на платной трассе сняли на видео

Скорость движения потока было минимальным.

Очевидцы сняли на видео стадо коров на платном участке трассы Алматы-Хоргос, передает zakon.kz.

Видеозапись опубликовали в Facebook.

На кадрах видно, как чабан гонит скотину по трассе. Немного вдали виднеется еще одно стадо. Скорость движения потока была минимальной.

Вот так вот мы платим за скоростной проезд. Люда, дави говядину!, - шутит автор видео.

Редакция обратилась за комментарием в Казавтожол и ДП Алматинской области.

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