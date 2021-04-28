Мы должны поддерживать тех, кто хочет выучить казахский язык - Елбасы

АНК может сыграть в этом большую роль.

На XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о роли государственного языка и его развитии, сообщает zakon.kz.

По его словам, казахский этнос занимает более 70%. Этот процесс естественный во всем мире.

Поэтому желание понять и изучить казахский язык мы должны поддерживать и поощрять везде и всюду. АНК может сыграть в этом большую роль. Я знаю, что так оно и происходит. Сколько молодых людей получили путевку в жизнь от АНК, посмотрите? Сегодня эти люди работают на ответственных должностях и работают на двух языках. Зайдите на их страничку в соцсетях и увидите, как казахи полюбили этих ребят всей душой, - сказал Елбасы.

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