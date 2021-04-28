Еще семь улиц переименуют в Алматы

Приложение zakon.kz
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Все улицы находятся в новых микрорайонах города.
Акимат города и маслихат Алматы подготовили совместный документ о переименовании нескольких улиц в микрорайонах Наурызбайского района, передает zakon.kz.
Улицы назовут в честь известных государственных и общественных деятелей.
Так, в микрорайоне Таужолы улицу Щедрость назовут именем политического деятеля Капитолины Крюковой.
В микр-не Калкаман-2:
В микр-не Тастыбулак ул. Айболит-2 получит имя ученого, инженера, возглавлявшего строительство плотины-селеуловителя в урочище Медеу Алексея Хегая.
В микр-не Акжар ул. Карьерная получит имя ученого и общественного деятеля Килыбая Медеубекова.
В микр-не Наурыз ул. Интернациональную переименуют в Саламата Мукашева (общественный и государственный деятель) .
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.
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