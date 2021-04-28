Какую погоду принесет южный циклон в Казахстан 

Местами по стране пройдут дожди с грозами.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 29 апреля, сообщает zakon.kz.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами. Лишь на западе, юге и юго-востоке Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и северо-западе – туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, сутки в Северо-Казахстанской, ночью в Павлодарской областях местами – туман.

Днем в Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей.

В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром в Актюбинской области местами ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +33+35°С.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!