Елбасы об оппозиционерах: А что лучше? 

Современный Казахстан - состоявшееся государство.

Нурсултан Назарбаев на сессии АНК сказал, что "мечта сбылась", сообщает zakon.kz.

Он отметил, что с войнами и революциями страна не развивается.

Я слышал, как некоторые оппозиционные товарищи говорят, что я все время говорю о стабильности. А что лучше - нестабильность? От революции к революции, от войны к войне и страна не развивается. Я хотел, чтобы наши дети и граждане не видели столкновений. Сегодня можем констатировать, что эта наша мечта сбылась. Свою роль сыграла Ассамблея, - уточнил он.

По его словам, АНК может гордиться, что всегда шла в ногу со временем и показывает себя одним из эффективных институтов.

По нашему типу создаются другие Ассамблеи. Сегодня в стране работают советы общественного согласия и Ассамблеи. В этой работе участвует более 500 тыс. человек. Многие страны изучают феномен и перенимают наш опыт. Современный Казахстан - состоявшееся государство, перед которым все высоты будут покоряться. У нас для этого есть все. Потенциал, знания, опыт. Главное - беречь родину и согласие, - заключил Первый Президент Казахстана.

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