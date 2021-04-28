Назарбаев дал обещание казахстанке без ног

Это уникально - Нурсултан Назарбаев.

Елбасы Нурсултан Назарбаев пообещал помочь с протезами для ног жительнице столице Марии Ауезовой, которая недавно покорила Эверест, передает корреспондент zakon.kz.

Меня зовут Ауезова Мария, папа - армянин, мама украинка, я – казахская келин, муж – Мухтар Ауезов. Я родилась и выросла здесь, в Нур-Султане. И до недавнего времени у меня было как у всех: учеба, работа, любовь и семья. Мы строили планы на будущее. Но шесть лет назад я заболела, лишилась обеих ног выше колена, и жизнь поменялась в один момент. Я не могу передать словами, какая на меня навалилась депрессия. Было очень плохо и физически, и душевно. Я думала – жизнь кончилась, и я обречена на существование. Всегда буду благодарна своему мужу Мухтару, за то, что он для меня сделал, - призналась в своем выступлении на 29 сессии АНК Мария Ауезова.

Она добавила, что в семье они шутят, что знаменитый тезка мужа написал для народа "Путь Абая", а ее муж пишет для нее "Путь Марии".

Также она призналась, что недостаточно хорошо знает казахский язык, но верит, что муж, как истинный казах, научит в совершенстве.

И в 2019 году в нашей жизни появился Вадим Цхе - альпинист, спортсмен и мечтатель, тренер человеческих душ, который вернул мне силы, цели и мечты. Сам он кореец, папа кореец, мама русская, жена – казашка! Он заразил меня мечтой – подняться на Эверест! Так и сказал: "Маша, хочешь прогресс – нужен Эверест"! А еще волю к жизни мне вернул наш родной Бурабай. Там я покорила мои первые вершины и поверила, что я смогу. Полтора года ушло на подготовку. И в апреле 2021 года мы, команда, совершили успешный подъем на Базовый лагерь Эвереста высотой 5364 м и на гору Кала-Патхар высотой 5640 м. Это было ночное, особенно сложное и трудное восхождение. Холод, тьма, валуны. Но мы дошли и подняли наш гордый флаг Казахстана! Нурсултан Абишевич, мы посвятили это восхождение нашему Казахстану, нашей Независимости! Вот этот флаг! Я считаю, что вершину в нашем лице покорила Ассамблея, наш уникальный народ, - объяснила альпинистка.

Астанчанка вспомнила, что еще в 1995 году Елбасы поднимался на пик Абая и она видела эти фотографии, выразив желание, как альпинист, покорять свои вершины дальше.

У меня есть мечта – встать на бионические протезы с коленным модулем и еще раз пройти этот путь. А потом – Хан-Тенгри и Эверест. Хочу обратиться ко всем – ничего не бойтесь! Мечтайте! И будьте первыми! Нурсултан Абишевич, вы это знаете лучше других! Ведь в нашем Казахстане мечты сбываются, правда?! Спасибо! - сказала Мария Ауезова.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал, что восхищается ее возможностями, и пообещал помочь с медицинской помощью для ее мечты.

Восхищаюсь я, все мы, какие у человека есть возможности. Это уникально. Я думаю, что сегодняшняя медицина сделает так, что еще ходить и плясать будешь. Я видел на каких протезах делают люди пробежки. Я не знаю, но я лично готов принять участие и помочь. В любой точки мира если есть такие, я сейчас поручу сейчас нашим ребятам, чтобы изучили и посмотрели, как это можно сделать. Можно было чем-то другим заняться, но надо же альпинизмом заниматься, - сказал на 29 сессии АНК Нурсултан Назарбаев.

Он вспомнил, что поднимался в 1995 году на пик Абая в честь его 150-летия. Но это было высота более 4 тыс. метров. Я знаю, что это такое. Подниматься еще ничего, а спускаться еще сложнее. Поэтому глаза у тебя горят, счастье еще впереди, благодарность супругу твоему, семье и желаю всего самого доброго.

19 апреля сообщалось, что жительница Нур-Султана Мария Ауезова стала первой девушкой без ног, покорившей Эверест. Астанчанке удалось забраться на высоту 5 643 метра и исполнить мечту.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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