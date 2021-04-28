В двух самых отдаленных селах СКО презентовали "Открытый акимат"

На сегодняшний день уже четыре сельских акимата области перешли на новую модель обслуживания населения.

С рабочим визитом самый отдаленный Уалихановский район региона посетил заместитель акима Северо-Казахстанской области Гани Ныгыметов и руководитель Департамента по противодействию коррупции по СКО Жаркын Галымов. С их участием в селах Бидайык и Тельжан открыты фронт-офисы "Открытый акимат", где уже приступили к работе специалисты аппаратов сельских округов.

С открытием фронт-офисов жители сёл смогут удобно получать государственные услуги. Нужно и дальше совершенствовать начатую работу. Рассмотреть возможность установить банкоматы и терминалы для оплаты. Тем самым мы также повысим цифровую грамотность у населения, - отметил Жаркын Галымов.

В свою очередь заместитель акима области, со-куратор проекта "Қызылжар – адалдық алаңы" Гани Ныгыметов отметил, что "открытые акиматы" теперь доступны в самых отдаленных селах области.

Если в прошлом году "открытые акиматы", работающие по принципу "одного окна", были созданы во всех районных центрах области, теперь в этом году мы пошли в сельские округа. Тем самым культура оказания госуслуг приходит и в наши сёла. Этот формат удобен для людей, здесь есть интернет, пожилым людям всегда окажут помощь с получением услуг в электронном виде, - отметил Гани Ныгыметов.

На сегодняшний день уже четыре сельских акимата области перешли на новую модель обслуживания населения.

В ходе поездки также руководитель Антикоррупционной службы СКО провел заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции на районном уровне и посетил центр "Парасат жолы" в районной централизованной библиотеке.

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