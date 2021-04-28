Бункер с элитными машинами: автоугонщика поймали в Алматы

Он ранее четырежды судим за разбойное нападение, кражи чужого имущества и хулиганство с применением оружия.

Подозреваемого в организации серии угонов элитных внедорожников задержали в Алматы, передает zakon.kz.

Летом прошлого года на территории одного из частных домов в поселке Айтей Карасайского района полицейские обнаружили подземный бункер, где прятали угнанные внедорожники.

Основной подозреваемый по уголовному делу 33-летний житель Туркестанской области тогда подался в бега, и все это время тщательно скрывался от полиции. Однако на днях специально созданной следственно-оперативной группой он задержан и взят под стражу. В настоящее время подозреваемому инкриминируются семь угонов дорогих транспортных средств, - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Берик Абильбеков.

Он отметил, что подозреваемый ранее четырежды судим за разбойное нападение, кражи чужого имущества и хулиганство с применением оружия.

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