В Telegram появятся групповые видеозвонки 

Приложение zakon.kz
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В приложении будут применяться совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов.
В мае появится функция групповых видеозвонков в Telegram, сообщает zakon.kz.
Групповые видеозвонки и видеоконференции добавят в дополнение к уже доступным пользователям голосовым чатам.
В приложении будут применяться совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов, - сказал Федеральному агентству новостей основатель мессенджера Павел Дуров.
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