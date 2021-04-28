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В Telegram появятся групповые видеозвонки 

Фото: pixabay.com 28 апреля 2021, 17:36

В приложении будут применяться совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов.

В мае появится функция групповых видеозвонков в Telegram, сообщает zakon.kz.

Групповые видеозвонки и видеоконференции добавят в дополнение к уже доступным пользователям голосовым чатам.

В приложении будут применяться совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов, - сказал Федеральному агентству новостей основатель мессенджера Павел Дуров.

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