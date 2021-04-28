Российская легкоатлетка отказалась переспать за деньги. Ее шантажируют

Скоро ее фото могут появиться на разных пабликах.

20-летняя российская легкоатлетка Анастасия Малышева отказала незнакомому мужчине, который предлагал ей переспать за большие деньги. Обидевшись на это, он смел тон и стал шантажировать спортсменку, передает zakon.kz.

Малышева пожаловалась на травлю в своем Instagram в сториз.

Меня шантажируют. Предложили переспать за 10 миллионов, но я отказалась. И тут началось самое интересное. Я долго не отвечала этому типу, ибо в принципе не захожу в телеграм. А теперь он начал говорить, что потратил на меня время. На что я ответила: «Ну, бывает». Сказал, либо я иду спать с кем-то, либо буду в пабликах. Ну что. Ждем меня в телеграм-канале, - сообщила спортсменка.

К слову, речь идет о пабликах, где выкладывают фото девушек-эскортниц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!