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Мужчина повесился на детской площадке в Уральске

Фото: domostroynn.ru 28 апреля 2021, 18:11

Труп направлен на судебную-медицинскую экспертизу.

Утром на детской площадке, расположенной на улице Ларина в городе Уральске, был обнаружен труп мужчины, висевший на одной из конструкций, сообщает zakon.kz.

Вызов в полицию поступил в 6:15, передает Мой Город.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 60-летний мужчина покончил с жизнью. Труп направлен на судебную-медицинскую экспертизу.

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