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КНБ: возобновлена работа пункта пропуска "Желқуар"

Фото: пресс-служба КНБ РК 28 апреля 2021, 18:33

Это стало возможным в связи с улучшением ситуации после паводков.

Пункт пропуска автомобилей "Желқуар" возобновил работу, сообщает zakon.kz.

Это стало возможным в связи с улучшением ситуации после паводков.

С 27 апреля 2021 года возобновлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желқуар". пресс-служба КНБ РК

Пункт расположен на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области Российской Федерации.

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