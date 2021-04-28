Религиозное образование в Казахстане развивается неуклонно и последовательно

Стратегия духовенства страны в образовательной сфере - совершенствование процесса исламского образования.

В Казахстане уделяют большое внимание развитию религиозного образования. На сегодняшний день в стране функционируют Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак", Институт повышения квалификации имамов, множество медресе-колледжей, учебных центров по подготовке кари, сообщает zakon.kz.

Еще в недавнем прошлом молодые казахстанцы стремились получить высшее религиозное образование за рубежом, но зачастую это было сомнительным предприятием: были случаи, когда они оттуда возвращались с деструктивной идеологией, приверженцами псевдорелигиозных радикальных течений. Но благодаря политике развития религиозного образования в Казахстане и принятию ряда мер в этом отношении, удалось выработать четкую систему религиозного образования в нашей стране.

Так, усилиями Духовного управления мусульман Казахстана была принята Концепция развития религиозного образования, послужившая началом целенаправленной религиозной грамотности населения, особенно среди молодежи, а также эффективным методом профилактики экстремизма и терроризма. Ее реализация была рассчитана до 2020 года в два этапа: первый охватывал период с 2016 по 2018 год, второй - с 2019 по 2020 год.

За это время необходимо было внедрить новую национальную модель религиозного образования, сформировать соответствующую законодательную базу для достижения поставленных задач. Второй период был нацелен на полную реализацию Концепции, в том числе создание достаточной материальной базы религиозных учебных заведений, где будет идти подготовка качественного состава отечественных религиозных кадров.

В данном документе была отражена новая стратегия духовенства страны в образовательной сфере, а вместе с этим - совершенствование процесса исламского образования в Казахстане.

В концепции было предусмотрено, что религиозные знания будут преподноситься в равной мере со светскими дисциплинами, причем на всех этапах образовательного процесса, что позволило бы получать гармоничное, всестороннее образование, соответствующее современным требованиям и ожиданиям общества.

Концепция была направлена на изучение основ истории и культуры традиционного ислама в поликонфессиональном и многонациональном обществе Казахстана, формирование единого исламского учебного комплекса, который бы удовлетворял духовные потребности общества и индивидуума и в то же время вырабатывал иммунитет против идеологии и действий деструктивных течений.

На сегодняшний день эти планы реализованы, Концепция создала у нас стабильную религиозно-образовательную систему. При этом используются эффективные передовые методики международного опыта для подготовки квалифицированных исламоведов, налажен обмен опытом и знаниями с теми зарубежными учебными заведениями, взгляды и политика которых соответствуют религиозным принципам мусульман Казахстана.

Словом, за прошедшие годы в системе религиозного образования Казахстане произошли разительные перемены. Так, медресе были переименованы в колледжи, где наряду с качественным религиозным образованием дают светское образование, и где готовят специалистов по исламоведению.

При мечетях стали функционировать курсы религиозной грамотности, которые служат базовой основой, позволяющей получить духовное образование большинству населения.

В-третьих, в ряде регионов заработали центры подготовки чтецов Корана, где готовят специалистов с начальным теологическим образованием, в том числе азаншы, карии, мулл, которые будут заниматься проведением религиозных обрядов в мечетях, а также хафизов для медресе и высшие духовные учебные заведения.

Кроме того, в Алматы действуют Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак" и Институт повышения квалификации и знаний имамов. Большинство преподавателей имеют ученые степени. В "Нур-Мубарак", к примеру, готовят высококвалифицированные религиозные кадры для структур ДУМК, мечетей, учебных заведений по специальностям исламовед, имам-хатыб, преподаватель арабского языка.

Специалисты ДУМК провели полный анализ и итоги развития религиозного образования в Казахстане и на сегодняшний день в данной сфере складывается следующая картина (речь, прежде всего, идет о религиозных школах и центрах улучшения религиозного образования и курсов под эгидой ДУМК).

На сегодняшний день при ДУМК функционируют 9 медресе-колледжей. В общей сложности в них получают знания 1894 студента, из них 1264 мальчика и 630 девочек. Во всех медресе есть лицензия государственного колледжа. Окончившие 11 классов или колледж учатся 2 года 10 месяцев, а кто после 9 класса поступил – 3 года 10 месяцев.

Выпускникам медресе-колледжа вручаются дипломы о техническом и среднем профессиональном образовании. Они учатся в таких учреждениях образования, как медресе-колледжи "Әбу Бәкір Сыддық" (Павлодар), "Әбу Ханиф" (Алматы), "Астана" (Нұр-Сұлтан), "Ақтөбе" (Ақтюбинская область),

"Орал" (Уральск ЗКО), "Үшқоңыр" (Алматинская область), "Һибатулла Тарази" (Тараз), "Сарыағаш" (Сарыагашский район ЮКО), "Шымкент", Шымкент.

В 2019-2020 учебном году образовательные учреждения под эгидой ДУМК закончили 746 выпускников, в том числе 533 юноши и 213 девушек.

Выпускникам медресе и колледжей вручаются дипломы о техническом и среднем профессиональном образовании. На сегодняшний день их окончили 2328 выпускников медресе, в том числе 1836 юношей и 492 девушки.

Кроме того, на сегодня в Казахстане действуют 6 учебных центров по подготовке кари – чтецов Корана:

1. "Қауам Ад-Дин Әл-Итқани Әл-Фараби Ат-Түркістани", Акмолинская обалсть.

2. "Ықылас", Шымкент.

3. "Балаби Қари", Туркестанская область.

4. "Qusshy Ata", Туркестанская область.

5. "Тілеулес қажы", Акмолинская обалсть.

6. "Қордай", Жамбылская область.

Помимо этого, регулярно проводятся курсы религиозной грамотности при областных, городских и районных мечетях ДУМК.

В Казахстане около тысячи мечетей, где открылись курсы религиозной грамотности. В прошлом году в стране получили образование 32841 мужчина и 16949 женщин, всего 49790 человек.

Для эффективного использования летних каникул школьников при центральных мечетях проводятся дополнительные спецкурсы, на которых религиозное образование получили 20 721 юноша, 10 014 девушек, всего 30 735 школьников.

Республиканский исламский институт повышения квалификации имамов при ДУМК действует с 2002 года. На сегодняшний день здесь повысили квалификацию 1 257 имамов.

В соответствии с соглашением между ДУМК и университетом "Аль-Азхар" в Арабской Республике Египет египетская сторона предоставила бесплатные гранты для 50 казахстанских имамов, работающих над предотвращением экстремизма и терроризма.

На сегодняшний день в Египте были приглашены 6 групп и прошли обучение 46 имамов. В 2021 году будет проведен двухмесячный онлайн-курс, и сейчас 23 имама совершенствуют свои знания.

В 2020-2021 учебном году студенты университета "Нур-Мубарак" и наших медресе получили 25 грантов от университета "Аль-Азхар". В настоящее время в его стенах обучается более ста казахстанских студентов.

В соответствии с соглашением между ДУМК и Управлением по делам религий Турции 31 имам страны в 2018 году прошли двухмесячный курс повышения квалификации в Анкаре.

Также по соглашению между ДУМК и Управлением по делам религий Турции, около 250 казахстанских имамов уже прошли двухмесячные курсы повышения квалификации в Турции.

Согласно соглашению между ДУМК и Управлением по делам религий Турецкой Республики казахстанские студенты обучаются в университете Хасекеи в Турецкой Республике с 2013 года.

В 2013 году в вуз поступили 24 студента из Казахстана, 22 из них окончили, в 2014 году было принято 20 студентов, из них 18 – закончили. В 2015 году было принято 29 человек, из них 25 - окончили, в 2017 году - 17, из них 17 - закончили. Все выпускники работают в структуре ДУМК.

В 2018 году было принято 8 студентов, в 2019 году - 18 человек, в 2020 году - 31 студент.

Университет исламской культуры Египта "Нур-Мубарак" при ДУМК действует с 2001 года. Это уникальное духовное учебное заведение в Казахстане, которое готовит высокообразованных имамов и исламских ученых.

Он также готовит современных богословов, учителей арабского языка и литературы, переводчиков и ученых. Университет исламской культуры Египта Нур-Мубарак появился в результате соглашения между правительствами Арабской Республики Египет и Республики Казахстан, и 2 июля 2003 года подписано Президентом Нурсултаном Назарбаевым. После этого документ был утвержден в законодательном порядке.

А Президентом Арабской Республики Египет Хосни Мубараком данное соглашение было подписано в 2003 году под № 215. Учебному заведению была выдана специальная лицензия Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Что касается непосредственно здания университета, то оно расположено в Университетском городке на проспекте Аль-Фараби - одном из красивейших мест Алматы.

Здесь есть огромная мечеть, конференц-зал, классы, компьютеры, языковые кабинеты, библиотека с богатым фондом книг. В будущем в городке планируется построить несколько учебных корпусов, общежития, спортивный комплекс.

Помимо известных казахстанских профессоров и преподавателей, в университете читают лекции видные ученые Египта, квалифицированные исламские ученые, специалисты по арабской филологии.

Строительство университета "Нур-Мубарак" было согласовано в 1993 году во время визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Египет, то есть на встрече президентов двух стран. В Алматы под строительство университетского комплекса было выделено 6 гектаров земли.

16 июня 1993 года Нурсултан Назарбаев и министр финансов Арабской Республики Египет Мохаммед аль-Махджуб заложили первый камень в фундамент университетского городка. Поскольку вуз появился на свет благодаря инициативам руководителей двух стран, он получил название "Нур-Мубарак", он открылся в 2000 году.

Решением двух межправительственных попечительских советов, созданных в соответствии с соглашением, был утвержден устав университета и принято решение о начале занятий с 1 сентября 2001 года.

Университет действует на основании законодательства Республики Казахстан, соглашения правительств двух стран об университете и его уставе.

В 2011 году были выданы лицензия и грант по специальности "Исламоведение".

В университете можно получить степень магистра по специальностям "Религиоведение", "Исламоведение", "Иностранная филология". В 2012 году в университете была открыта докторантура.

Преподавательский состав - 82, в том числе 50 с учеными степенями, 11 преподавателей арабского. На сегодня этот вуз окончили 2059 студентов по направлениям: исламоведение -1352, религиоведение - 255 (73 очных, 182 заочных), два иностранных языка -132, переводческое дело – 11, иностранная филология – 16, магистратура – 254, докторантура – 39.

Количество выпускников бакалавриата составило 1766.

Количество выпускников в 2019-2020 учебном году оставило 203 человека.

В 2020-2021 годах ожидается примерно столько же выпускников.

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