Слова Бекшина о платной вакцинации иностранцев оказались неточными из-за плохого интернета

На самом деле речь шла о цене ПЦР обследования, говорится в сообщении.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опровергли информацию о том, что иностранцы могут платно получить вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

Накануне, 27 апреля главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что иностранцы могут получить вакцину "Спутник V" платно в частных медицинских организациях. Он отметил, что цена за вакцину не должна превышать 8025 тенге.

Сегодня в ДСЭК опровергли информацию.

В связи с распространяемой в СМИ недостоверной информацией по вакцинации иностранных граждан, сообщаем, причиной этого явилось плохое интернет-соединение, - говорится в сообщении.

Там пояснили, что в ходе онлайн встречи с представителями СМИ речь шла о цене ПЦР обследования в 8025 тенге, выполняемого лабораториями.

Как известно, лаборатории вакцинацией не занимаются. Ошибочно воспринято это за стоимость вакцины, - отметили в пресс-службе.

Граждане РК, являющиеся сотрудниками дипломатического корпуса вакцину могут получить бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, добавили в департаменте.

Также бесплатно могут привиться иностранцы, имеющие вид на жительство, трудовые мигранты, беженцы, кандасы/оралманы. Временно проживающие лица вакцинации не подлежат.

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