Скончался известный хирург Кабылбек Абугалиев

Коллектив ННОЦ глубоко скорбит о невосполнимой потере и выражает искренние соболезнования родственникам и близким.

Уважаемые друзья и коллеги! Коллектив ТОО "Национальный научный онкологический центр" с большим прискорбием сообщает, что сегодня, 28 апреля 2021 года, ушел из жизни наш коллега, ведущий комбустиолог-пластический хирург Кабылбек Ризабекович Абугалиев.

Кабылбек Ризабекович Абугалиев после окончания Карагандинского государственного медицинского института в 1984 году начал свою трудовую деятельность врачом-травматологом городской больницы №3 г. Караганда. В последующие годы занимал должность заведующего ожоговым отделением и заместителя главного врача.

В 1986 году был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Он стоял у истоков развития комбустиологической службы РК, являясь внештатным главным специалистом-комбустиологом Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В нашем центре Кабылбек Ризабекович работал с момента открытия, успешно проводил лечение пациентов с обширными длительно существующими трофическими ранами, реконструктивно-восстановительные операции при рубцовых деформациях различной локализации.

Он является врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук и автором 4 свидетельств на изобретение в области комбустиологии и соавтор множества статьей и методических рекомендации по хирургии. Его научные и практические навыки были реализованы при выполнении множества грантов, среди которых проекты "Организация серийного производства биологических повязок для лечения ожогов и ран на основе ксеногенной матрицы", "Разработка биологических раневых покрытий для лечения ожогов и ран", "Стимулирование продуктивных инновации".

Кабылбек Ризабекович отличался наивысшими человеческими качествами: трудолюбие, жизнерадостность, скромность, интеллигентность и порядочность. Он активно делился своим опытом с молодыми врачами, пользовался уважением и принимал активное участие в жизни коллектива.

Его трудовая деятельность отмечена Министерством здравоохранения и Правительством РК, награжден медалью "Шапагат"; премией Акима Карагандинской области "Врач года"; почетным нагрудным знаком "ҚР денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін"; благодарственным письмом и почетной грамотой АО "Национальный медицинский холдинг" и Министерства здравоохранения и социального развития РК; нагрудным знаком "Отличник здравоохранения РК"; медалью в честь 10-летия Конституции Республики Казахстан; медалью "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" в честь дня медицинского работника. Единогласным решением коллектива в марте текущего года был выдвинут в республиканский конкурс по номинации "Лучший врач".

Коллектив ННОЦ глубоко скорбит о невосполнимой потере, связанной с безвременным уходом Кабылбека Ризабековича Абугалиева и выражает искренние соболезнования родственникам и близким.

Светлая добрая память о замечательном человеке, коллеге, докторе навсегда останется в наших сердцах!

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